Troppo Caldo in Fabbrica | Pausa Extra per i Lavoratori di Marelli Sulmona

(Di domenica 21 luglio 2024) L'Aquila - A causa delle alte temperature di questi giorni, la commissione sicurezza della Magnetidiha stabilito l'introduzione di due pause aggiuntive di dieci minuti ciascuna per tutti i. La misura, discussa in una riunione con la partecipazione dei rappresentanti sindacali di Fim, Fiom e Uilm, resterà in vigore fino al 3 agosto.per il Benessere deiLe nuove pause sono strutturate per squadre di lavoro e avranno orari prestabiliti all'interno dei turni: la prima si terrà dalle 17:30 alle 17:40 e dalle 17:40 alle 17:50, mentre la seconda dalle 20:40 alle 20:50 e dalle 20:50 alle 21:00. "I manutentori e gli addetti dei moli concorderanno le loro pause con il proprio responsabile in base alle esigenze organizzative," spiegano le organizzazioni sindacali.