Traffico Roma del 21-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltonel complesso regolare scorrevole lungo la rete viaria della città metropolitana dinon sono segnalati impedimenti alla circolazione in queste ore fuori il raccordo anulare sulla via Pontina si rallenta per incidente tra Castelno e Castel di Decima direzione del raccordo anulare e proseguiranno fino a metà settembre i lavori a Corso di Francia con il transito su carreggiata è ridotta tra Flaminia via di Vigna Stelluti In entrambe le direzioni frequente la formazione dialle Capannelle nell’ambito di Rock inserata dedicata alla musica dance ed elettronica di dj Time noto programma radiofonico inevitabili a partire dalle 19 le ripercussioni nella zona in particolare lungo via Appia Nuova Venere acquista l’ultima notizia per concludere ricordiamo che per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...