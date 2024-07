Tour de France 2024 Vingegaard | Mi sarebbe piaciuto far meglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) “Non posso rammaricarmi per il miode, perché la mia preparazione a questa corsa non è stata buona. Credo comunque di aver raggiunto un buon livello atletico; ovviamente mifare, ma va bene così. Voglio tornare ale vincerlo nuovamente, questa gara ha qualcosa di particolare, penso sia la migliore: è speciale per me. La maglia gialla è la più bella nel ciclismo, sono contento di quanto fatto quest’anno e penso al futuro”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Jonas, ciclista della Visma-Lease, rilasciate al termine delde. Il corridore danese, vittorioso nelle ultime due edizioni dell’evento transalpino, ha ceduto il passo a Tadej Pogacar dell’Uae Team Emirates, seppur senza farne un dramma nel post-corsa.