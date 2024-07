Schlein benedice Renzi e gioca da anti premier | il patto per scalzare Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Il rimando alla memoria c'è. Con le debite proporzioni, perché il solo immaginare il mitico segretario del Pci con le sneaker bianche sarebbe pura blasfemia. Eppure anche Angelo Bonelli, che insieme al tenebroso Nicola Fratoianni tiene in braccio Elly, da lontano può ricordare Roberto di Vergaio, se non fosse che per la capigliatura disordinata. La foto scattata a Genova conquista più like tra i supporter del Nazareno dell'altra immagine della settimana. Ovvero l'abbraccio durante la partita del cuore tra un altro toscano (dalla pettinatura più ordinata) e la segretaria del Pd. Pura scaramanzia, Matteoed Ellyfesteggiavano un gol annullato, che come metafora politica non è tra le più propizie. Il bacio di «Giuda» come ha inveito un militante, laddove Giuda è comunque un signore che ha già fatto le scarpe ad Enrico Letta e a Giuseppe Conte.