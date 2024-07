Rimini è Parigi l’erede di Morra Contratto biennale per il bomber

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Ha già iniziato a correre forte con i nuovi compagni a Frontone e potrebbe non essere l’unico acquisto estivo del reparto avanzato. Giacomosi è legato alper le prossime due stagioni, ma sul suo, c’è scritto che se ne potrà prevedere anche una terza. I biancorossi lo hanno acquistato, a titolo oneroso, cioè pagando il suo cartellino, dall’Arzignano Valchiampo. Un trasferimento storico, sottolineano dal Veneto, in quanto si tratta della prima cessione onerosa nella storia del club tra i prof. Un guadagno per l’Arzignano, ma in realtà è ilche spera di averci fatto un affare.di Claudio, appena passato al Vicenza, ha compiuto 28 anni a giugno. E’ originario di Arezzo e proprio nella squadra della sua città, arrivato dalla Sangiovannese, ha mosso i primi passi nel calcio dei ’grandi’. Prima che di lui si accorgesse l’Atalanta.