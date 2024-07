Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 21 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di212024. Ariete Siete ancora sotto l'effetto della Luna piena, non avete la necessaria concentrazione, prendetevi una pausa salutare e vedrete che gli stati d'animo incastranti lasceranno spazio a una deliziosa beatitudine amorosa. Luna in tarda mattinata diventa leggera e complice in Acquario, Marte è già con voi, fermate la felicità in amore. Adorati dagli amici. Momento astrologico speciale fino a settembre non avrete nessun pianeta contro. Toro Dopo l'esuberanza della Luna piena, bisognerà rientrare nel tran tran quotidiano - pur restando sempre in contatto con le persone lontane - ed aumentare la vigilanza nell'ambiente domestico.