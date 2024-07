Le pagelle del Tour Pogi da 10 l’Italia prosegue il diguno 4 Otto a Girmay sprint per la storia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Nizza, 21 luglio – Ildel France si è concluso con la crono di Nizza vinta da Pogacar, come del resto il. Ma vediamo come si sono comportati i corridori. epa11490726 Yellow Jersey andde France overall winner Slovenian rider Tadej Pogacar (C) of UAE Team Emirates, second placed Danish rider Jonas Vingegaard (L) of Team Visma Lease a Bike and Belgian rider Remco Evenepoel (R) of Soudal Quick-Step pose on the podium after the 21st and final stage of the 2024de France cycling race over 33km Individual time-trial (ITT) from Monaco to Nice, 21 July 2024. EPA/SEBASTIEN NOGIER 10 a TADEJ POGACAR. Dopo il Giro, con sei tappe, si prende il, sempre con sei tappe: così diventa l’ottavo di sempre a far doppietta, 26 anni dopo Pantani. In stagione ha vinto 21 corse in 52 giorni di gare, nel conto ci sono anche Strade Bianche e Liegi.