L' abbandono di Biden | il precedente di Johnson nel 1968

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo l’annuncio fatto oggi dal presidente Usa, Joe, la prossima convention Democratica di Chicago, prevista per agosto, presenta sorprendenti similitudini con quella storica del. Anche allora, l'evento si svolgeva in agosto nella stessa città dell'Illinois, ma ciò che colpisce maggiormente è il contesto politico di entrambe le occasioni. Nel, il presidente in carica, Lyndon B., aveva annunciato a sorpresa che non avrebbe cercato la rielezione, creando un'atmosfera di incertezza e tensione all'interno del partito. Un contesto di turbolenze Lyndon B., che aveva sostituito John F. Kennedy dopo il suo assassinio nel 1963, era riuscito a vincere le elezioni del 1964. Tuttavia, la sua popolarità era in declino, soprattutto a causa delle sue politiche sulla guerra del Vietnam.