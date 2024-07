Il Torchio – Frascati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) IlVia Goffredo Mameli, 3 – 00044Telefono: 06/9425520 Sito Internet: www.ristorante.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 8€, primi 13€, secondi 16€, dolci 7€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTA Quella che troviamo alè una cucina di territorio, dove con coerenza si porta avanti una filosofia volta alla valorizzazione dei prodotti locali, con un’attenzione anche alla qualità e alla stagionalità degli ingredienti. Gli antipasti, serviti dopo un ottimo cestino di pane casereccio, si presentano assolutamente in linea con questa idea: le gustose carni salate sono preparate ed essiccate in casa, il pancotto (un fragrante muffin salato al cavolo nero) viene servito con verdure di stagione, così come ricca di verdure stagionali è la giardiniera fatta in casa che ha accompagnato la lingua di manzo stracotta e piastrata.