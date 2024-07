Il Seven Apples risorge come la Fenice Possibile ripartenza già ad agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 21 luglio 2024 – Mentre dalla mitica “Bussola“ l’unico cenno di vita sta arrivando non dalla discoteca ma dallo stabilimento balneare, pronto a ripartire il 1°, l’altrettanto mitico ““ piazza la notizia dell’estate, quella che in pochi si aspettavano. Affossando e archiviando quattro anni di tribolazioni infinite. La famiglia Belluomini di Viareggio, titolare della “Tampor srl“, ha ripreso infatti le redini del locale avviato proprio da loro nel 1971 e sta facendo di tutto per far ripartire la discoteca già quest’estate. La corsa contro il tempo, e contro la burocrazia, è di quelle tutt’altro che semplici, ma l’obiettivo è stato prefissato.