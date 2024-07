Il fascino delle castellane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) A due settimane dalla Quintana di agosto inizia a delinearsi il quadro. Per Roccafluvione, ad esempio, è stata scelta la 45enne Monica Krol. Di origini polacche, vive in Italia da giovanissima. E’ la compagna di Tonino Scipioni, ex consigliere comunale e noto ristoratore locale, titolare del ristorante ‘Donna Rosa’, nel quale la castellana lavora. E’ mamma di due figli, Matteo di 24 anni e Giorgia di otto. "Sono veramente felice di poter rappresentare il mio paese e ringrazio il castello di Roccafluvione per avermi dato questa opportunità – racconta Monica -. Spero di fare bella figura e che tutto possa andare per il verso giusto". La 29enne Fiorella Orfei, invece, sarà la castellana di Acquasanta. Lavora all’Hp Composites e da dodici anni è fidanzata con Patrizio.