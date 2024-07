Gay aggrediti a Roma la legale | Ragazzi pentiti ma non è stata omofobia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 21 luglio 2024) (Adnkronos) – Si dicono "consapevoli e" i quattro giovani presunti autori dell'aggressione omofoba avvenuta nel quartiere dell'Eur, a, ai danni di duema sottolineano di non essere "mai stati animati da intenti discriminatori o sentimenti omofobi". E’ quanto precisa ildei quattro giovani, l'avvocata Annamaria Altera, in una nota. IlL'articolo Gay, la: “, ma non è” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.