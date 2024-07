Fivizzano si tuffa nel passato Torna la ’Disfida degli arcieri’ Spettacolare corteo storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Tutto pronto aper laarcieri di terra e corte’, un tuffo nelfra Medioevo e Rinascimento, un evento che trae origine da un fattorealmente avvenuto nel lontano 1572. Quell’anno gli uomini die dei villaggi circostanti si sfidarono in una gara di tiro con l’arco che venne vinta da tal messere Torello, da Turano, una piccola realtà collinare a pochi chilometri dal capoluogo, che colpì, utilizzando un arco di legno, tutti i bersagli posti a una distanza concordata. E’ dal 1971 che quell’usanza viene puntualmente rispettata acon una’ tra gli arcieri dei vari quartieri che attrae gli abitanti e tanti turisti. In questi giornita indietro nel tempo tra mercato rinascimentale, cena medievali in piazza Medicea, musica rinascimentale dei Barad Guldur e spettacoli del Gruppodi