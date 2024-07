F1 pagelle GP Ungheria 2024 | Piastri vince nonostante tutto Norris obbedisce Hamilton leone Verstappen che succede?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)GPF1 OSCAR(McLaren) 9.5: l’australianola prima gara della sua (giovanissima) carriera e lo fa in maniera quanto mai peculiare. Dopo un inizio di gara impeccabile, sin dal via dove prende la vetta della classifica, si ritrova alle spalle di Landodopo il cambio gomme per una strategia (nuovamente) sbagliata. L’inglese scappa e lui non sembra averne per inseguirlo. Il team chiede di invertire le posizioni e il nativo di Melbourne. Festeggia poco. Ma. LANDO(McLaren) 9: lui le ha provate tutte. Ha voluto far vedere che, nello stint finale, ne aveva più di tutti. In primis del compagno Oscar. “Contratta” con il team la possibilità di non restituire la posizione all’australiano, ma lo fa (platealmente) a 2 giri dalla conclusione. Voleva a ogni costo questo successo.