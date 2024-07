F1 Ferrari a intermittenza e l’inspiegabile competitività in Ungheria con le gomme dure

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Laarchivia il Gran Premio d’2024 con il quarto posto di Charles Leclerc e il sesto di Carlos Sainz. La notizia è rappresentata dal fatto che il monegasco abbia tagliato il traguardo prima dello spagnolo, dopo aver perso il confronto diretto per tutto il weekend. Il motivo è semplice. Il madrileno è stato autore di una partenza balbettante, che ne ha condizionato in negativo il piazzamento finale. Al di là del risultato in sé, mediocre in termini assoluti, va rimarcato come la performance del Cavallino Rampante sia stata quantomeno dignitosa. A differenza di quanto accaduto a Silverstone, dove la Scuderia di Maranello non ha avuto modo di contrastare le rivali dirette, all’Hungaroring si è vista una SF-24 capace di tenere testa alle Mercedes e alle Red Bull, seppur a sprazzi.