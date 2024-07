Emma Marrone dal palco contro l’omofobia | Siamo troppo indifferenti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 21 luglio 2024)non è estranea nell’affrontare tematiche sociali, e non si fa di certo problemi a parlare apertamente con i suoi fan. Durante il suo concerto a Lanciano, in Abruzzo,ha scelto di interrompere la sua esibizione per affrontare un tema che le stava a cuore. La cantante ha espresso una ferma condannaun recente atto di violenza omofoba avvenuto a Roma, affermando l’importanza di prendere posizionetali ingiustizie. Che tipo di aggressione c’è stata a Romaha fatto riferimento a un episodio di cronaca risalente alla scorsa settimana, dove una coppia è stata brutalmente aggredita mentre passeggiava mano nella mano nella zona dell’Eur. L’unica “colpa” delle vittime era quella di essere omosessuali. I due giovani sono stati vittime di un attacco violento, ripreso in un video e poi diffuso dal Gay Help Line.