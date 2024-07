Ddl Lega | abolire i titoli al femminile

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 luglio 2024) 19.20 Basta all'uso scritto, negli atti pubblici, di parole come 'sindaca', 'questora', avvocatessa' e 'rettrice'. Lo chiede la: l'uso delva abolito per legge. E per chi non si adegua spunta la sanzione, fino a 5mila euro. Obiettivo: preservare la lingua italiana. Il leghista, senatore Manfredi Potente ha presentato il suo disegno di legge (titolo: "Disposizioni per la tutela della lingua italiana, rispetto alle differenze di genere").