Come combattere il caldo con queste acconciature glam

(Di domenica 21 luglio 2024)contrastare ilquando si tratta di capelli: ecco alcuni suggerimenti per dellefurbe, di tendenza e quindi ugualmenteper affrontare l’estate al meglio. L’estate richiede alcuni trucchetti salva-vita per affrontare al meglio le temperature elevate. E chi non vuole rinunciare alla lunghezza e al volume dei propri capelli, penalizzandoli con un taglio troppo corto, potrebbe sfruttare a proprio favore alcuni trendperfetti per affrontare ild’estate. Ma quali sono quelle che dettano tendenza per la bella stagione? Crediti: Elements Envato – VelvetMagTante, in realtà, per cui non avrete che l’imbarazzo della scelta. Raccogliere i capelli in genere è una soluzione ottimale non soltanto per un po’ di sollievo dal, ma anche per evitare che si sporchino più velocemente a causa del sudore.