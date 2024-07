Ciclismo Evenepoel può pagare le fatiche del Tour della cronometro delle Olimpiadi? Tarling favorito Ganna spera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilde France è terminato ed ora il prossimo appuntamento importantestagione, come lo è praticamente per tutti gli sport, è quello olimpico: cinque giorni all’apertura dei Giochi di Parigi, sei giorni allaindividuale maschile che assegnerà le medaglie sabato 27 giugno. Una gara importantissima anche per l’Italia: c’è infatti al via Filippoche punta alle medaglie, con il sogno che va verso quella d’oro. Il campione italiano di specialità ha avuto un programma dedicato per tutta la stagione per arrivare al meglio all’appuntamento a Cinque Cerchi e fino ad ora non ha avuto intoppi. A sfidarlo un rivale di lusso come Joshua: il britannico, classe 2004, è compagno di squadra alla Ineos Grenadiers del piemontese ed ha avuto in queste settimane lo stesso preparatore (Dario David Cioni).