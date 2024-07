Cade dalla moto in autostrada e viene travolto da un’auto | morto l’avvocato milanese Federico Bevilacqua

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024), un avvocato 51enne originario di Milano, stava dirigendosi verso la costa ligure per raggiungere la sua famiglia quando ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale. La sera di venerdì 19 luglio, mentre percorreva l’A12 tra Chiavari e Sestri Levante in Liguria,ha perso il controllo della suaed è statodache sopraggiungeva. Il punto dell’incidente non è coperto da telecamere, quindi la polizia stradale sta cercando testimoni che possano fornire informazioni utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni,avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. Subito dopo,lo ha