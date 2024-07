Bonmatí | Il fatto che oggi ragazze e ragazzi guardino a delle giocatrici come modelli è un grande progresso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2024) Aitanaè la stella del calcio femminile spagnolo. Pallone d’oro e un mondiale alle spalle,racconta a “Marca” che ore l’obiettivo della nazionale è l’oro alle Olimpiadi. Le Olimpiadi sono alle porte,si sente? «Beh, non vediamo l’ora. È la prima volta che giochiamo ai Giochi Olimpici e cosa si può dire? Dopo tutto, è la competizione più antica del mondo e molto importante non solo per il calcio, ma anche per il mondo dello sport». Quando era bambina e guardava le cerimonie di apertura o le gare? Ha mai sognato di essere lì? «Ovviamentesportiva ecalciatrice sogno di partecipare a ogni singolo campionato e questo era uno di quelli che ci mancava. Ed è stato anche molto difficile per noi riuscirci, perché finora era molto difficile qualificarsi. Quindi niente, non vedo l’ora di iniziare a giocare e di divertirmi molto».