Avengers Tower | quando scopriremo chi è il nuovo proprietario?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 21 luglio 2024) È probabilmente la domanda più grande che i fan del Marvel Cinematic Universe si pongono, e no, non ci riferiamo a cosa sta succedendo con la storia del Celestiale morto che emerge dall’oceano. La domanda più scottante che da anni i fan del MCU sono ansiosi di avere una risposta è chi ha comprato l’e, a seguire,la sua identità. Non abbiamo ancora una risposta a questa domanda, ma ora il capo della Marvel Kevin Feige sta confermandoverrà rivelata. Parlando con Comic Book in vista dell’uscita di Deadpool & Wolverine, a Feige è stato chiesto se la risposta alla domanda sulla Torre dei Vendicatori fosse la stessa che era stata data in precedenza eavremmo potuto finalmente avere quell’informazione e Feige ha confermato: sa chi l’ha comprata, e sì, lopresto. “Sì”, ha detto Feige. “Sì, e sì”.