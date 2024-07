Atp Gstaad 2024 Berrettini dedica il titolo al nipote che sta per nascere VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria deldell’Atp 250 di, Matteoha fatto unaspeciale. “Questoè per il mio nipotino che nascerà domani a Roma. Ludovica è come una sorella per me e partorirà domani, sperando che tutto vada bene. Brando, questo è per te” ha dichiarato il tennista azzurro con la voce rotta. Di seguito il. Uncle duties @Matttes title to his new family addition!#ATPpic.twitter.com/2Pyi34flHB — Tennis TV (@TennisTV) July 21,Atpilalche sta per) SportFace.