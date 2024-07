Andrea Abodi | Dopo gli Europei è mancata autocritica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) “la sconfitta di Berlino èl’, l’assunzione di responsabilità, un confronto in Consiglio federale, a partire da una relazione del presidente Gravina”. A dirlo, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, è il ministro per lo sport e i giovani,, tornando sulla deludente esperienza ad Euro 2024 della Nazionale di Luciano Spalletti. “La data delle elezioni, anticipate, come primo passo mi è sembrata una risposta istintiva e non il frutto di una riflessione comune – ha aggiunto -. Di certo, questa accelerazione ha reso utile e ancora più necessario l’emendamento Mulè, nella sua versione finale. Alla prima avrei dato parere negativo, lo avevo detto anche al presidente Uefa Ceferin, con cui in Germania ho avuto un confronto franco e costruttivo, contrariamente a ricostruzioni fantasiose e non corrette.