Alluvione il Comune attacca | Da Roma soltanto due milioni Ma ne abbiamo spesi dodici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Ammontano ad oltre 12di euro le risorse che ildi Prato ha dovuto investire per fronteggiare l’emergenza causata dall’che ha colpito la città lo scorso 2 e 3 novembre provocando ingenti danni che hanno reso necessari interventi di riparazione tempestivi. Ma a fronte di un finanziamento così considerevole anticipato dal, al momento l’ente ha ottenuto l’autorizzazione al rimborso, attraverso il fondo nazionale per l’emergenza, di soli 2.293.000 euro. In particolare, gli stanziamenti attinti dal Bilancio 2023 e 2024 che rientrano nelle spese ordinarie ammontano ad un totale di 2,9di euro, di questi è previsto un rimborso di 2di euro.