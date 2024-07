Alcaraz l’ha fatto di nuovo | altra mazzata per Sinner dopo Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 21 luglio 2024)di, momento davvero magico per il tennista spagnolo capace di trionfare sia al Roland Garros che ail Roland Garros, anche. Nella storia del tennis non sono tanti i tennisti capaci di vincere sul rosso di Parigi e, soltanto un mese, trionfare anche sui prati dell’All England Club. Carlos, domenica scorsa, haufficialmente il suo ingresso in questo ristretto club, travolgendo Novak Djokovic in tre set e mettendo in bacheca il quarto Slam in carriera, il secondo di fila ai Championships. Carloscon il trofeo di– IlVeggente.it (Ansa)Un numero davvero impressionante, se consideriamo che il nativo di Murcia ha appena compiuto ventun’anni.