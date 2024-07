Aggressione omofoba a Roma | identificati gli aggressori Emma dice la sua

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 21 luglio 2024) Il video scioccante dei quattro ragazzi che hanno preso a calci, pugni e cinghiate una coppia gay aha fatto il giro del web e per fortuna glisono stati. Sarebbero tutti ventenni e tutti incensurati. Omofobia a: quattro ragazzi picchiano una coppia gay, si cercano glihttps://t.co/sQ7Rb3ORl1 — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 19, 2024glila sua A dire la sua in merito a questa brutale attenzione è stata ancheMarrone dal palco del suo concerto a Lanciano. “L’omofobia è un problema in questo paese e sta diventando una piaga dilagante e stiamo tutti zitti, bravi, tutti zitti, nessunoniente. Lamentatevi poi per i rigori che sbagliano alle partite. Lì siamo tutti quanti bravi a parlare.