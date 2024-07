AEW | Nuovo arrivo! Hologram ha debuttato a Collision

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 luglio 2024) La AEW ha recentemente pubblicizzato l’di unluchador mascherato. Addirittura si erano sparse voci sulla possibilità che dietro questopersonaggio ci potesse essere Ricochet, ma lo stesso Tony Khan aveva poi smentito la cosa. Ieri notte ail debutto diè arrivatohanel corso della puntata didi ieri notte. Illuchador mascherato, entrato in scena con una serie di giochi di luce, ha affrontato e sconfitto sul ring Gringo Loco dando sfoggio delle sue abilità aeree. Quella diè una gimmick del tutta nuova che è stata oggetto di discussione per diverso tempo all’interno della AEW e definita come “tecnologicamente ambiziosa”. Sotto la maschera disi cela il wrestler messicano Aramis, ex AAA.