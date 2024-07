Abruzzo più vado in giro e più apprezzo la mia terra di origine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) A noi insegnanti, dileggiati da ogni punto di vista, è rimasto l’ultimo privilegio delle ferie estive abbastanza lunghe: non certo i tre mesi che pensano molti ma comunque un tempo sufficiente per permettere di partire in lunghi viaggi di sola andata, senza vincoli particolari. Con la mia famigliola ci siamo avventurati verso il Sud Italia senza meta, né programmi, né tantomeno prenotazioni. Fermandoci dove, come e quando più ci piaceva, cambiando spesso itinerario. Nell’ordine abbiamo attraversato Lazio, Molise, Puglia. Lì avevo cercato un traghetto per l’Albania, per poi proseguire in Grecia forse verso la penisola Calcidica. Invece, alcune circostanze ci hanno indotti a virare verso Sud: Basilicata, Calabria, Sicilia, vista in lungo e in largo. Ritorno in nave per la Campania, quindi ancora Roma, per tornare infine nel mio amatointerno.