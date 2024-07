Von der Leyen e internet le rilevazioni dei media | quasi il 90% di reazioni negative per la presidente Ue

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 luglio 2024) Ursula von derè stata uno dei nomi più cliccati sunegli ultimi giorni, visto che appena giovedì scorso è stata rielettadella Commissione europea. Arcadia ha fatto un’interessante rilevazione per registrare le sensazioni(positive e) intorno al nome della leader tedesca con risultati assai sorprendenti sulle interazioni. Dato unanime in tutti i Paesi europei su von derPer quanto riguarda la Francia negli ultimi giorni la parola von derha fatto registrare 571 mila interazioni: il 76,6% delleera negativo, mentre il 23, 4% era positivo. Ancora molto peggio va in Spagna, con 187mila interazioni che hanno fatto registrare risposteper il 94,7% degli utenti e appena il 5,3% di commenti positivi.