Ultime Notizie Roma del 20-07-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata una bella Grazie da parte di Francesco Vitale in studio Un maxi si è verificato nel pomeriggio di ieri dopo un violento temporale Sulla strada che da Livigno conduce al tunnel del Gallo collegamento con la Svizzera diversi o non blisty motociclisti in prevalenza turisti sono rimasti bloccati dentro il turno e nelle vicinanze delle gallerie in tanti sono stati spostati dei luoghi della Frana con un battello pneumatico dei Vigili del Fuoco attraverso la diga artificiale di Livigno al momento non si segnala persone ferite o decedute guasti tecnici su larga scala sono segnalate in tutto il mondo a causa dell’ aggiornamento di un software banche medie trasporti hanno subito importante interruzioni sul piano informatico le compagnie aeree statunitensi Hanno imposto non sto per provare per tutti i voli da loro operati secondo il Financial Times sono ...