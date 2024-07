Tragedia a Bergamo | uomo trovato morto sulla riva del fiume Serio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Oggi, sabato 20 luglio, è stato scoperto un tragico ritrovamento in provincia di. Un, il cui corpo è stato rinvenutodeltra Pedrengo e Seriate, è statoprivo di vita. Il macabro ritrovamento è avvenuto verso le 10 di questa mattina e a dare l’allarme è stato un passante che ha immediatamente contattato i Carabinieri.Leggi anche: Botte, calci e cinghiate a coppia gay, individuati i quattro aggressori: tre uomini e una donna Le ipotesi Il cadavere, che sembra essere rimasto in acqua per un certo periodo, non presenta al momento segni evidenti di violenza, ma le autorità non escludono nessuna ipotesi. L’, che potrebbe avere un’età compresa tra i 35 e i 50 anni, è attualmente sotto identificazione da parte delle forze dell’ordine.