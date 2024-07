Tour de France L' assolutismo di Tadej Pogacar

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) Remco Evenepoel si era convinto che oggi fosse la giornata giusta per dare la spallata a Jonas Vingeaard, per far dimostrare al danese che era lui il corridore migliore per finire alla spalle della maglia gialla. Ha fatto tutto il possibile. Ha messo i suoi compagni a tirare per rientrare sulla fuga, ha dato il via a Mikel Landa per andare il più forte possibile – e il più forte possibile del basco è tanta roba –, è scattato. Una volta. Due volte. Al secondo scatto era riuscito anche a mettere un metro e mezzo tra lui e gli altri. Jonas Vingegaard però c’aveva nessuna voglia di farsi superare da un tizio con meno anni di lui e che ha il fare un po’ troppo impertinente e che soprattutto flirta più del necessario con quelche per due anni ha battuto, ma che quest’anno no.