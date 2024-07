Tony Khan | Toni Storm è nata per essere Timeless

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 luglio 2024) Il presidente della AEW,, è stato recentemente di Justin Barrasso di Sports Illustrated per un’intervista e, fra le tante cose, ha discusso anche il ruolo di una delle star di punta al momento nella sua compagnia:ha parlato principalmente del personaggio, rivelando le ispirazioni e il processo creativo dietro uno dei female character sicuramente più riusciti in AEW. Una star d’altri tempi “Sono andato dae le ho suggerito questi film, All About Eve e Sunset Boulevard, perché aveva quel carattere incredibile, come Gloria Swanson in Sunset Boulevard e Bette Davis in All About Eve. Questa è. È quella starlette, con quella presenza – dietro le quinte, sul ring, fuori dal ring – di una delle rare star della vecchia Hollywood. Questo è il ruolo cheper interpretare, ed è assolutamente incredibile”.