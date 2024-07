Tessmann l’Inter ci rinuncia! Restano 3 italiane 2 straniere ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024)ha deciso di mollare la pista Tanner. Il club nerazzurro, infastidito dal giocatore e dagli agenti del ragazzo, non lo prenderà. Rimangono però cinque club. NIENTE DA FARE ? Alla finenon prenderà. Il centrocampista americano e i suoi agenti hanno osato troppo, infastidendo una volte per tutte il club nerazzurro. Come anche confermato dallo stesso DS del Venezia, Antonelli, i due club avevano trovato un accordo sul giocatore con l’americano che si sarebbe trasferito in nerazzurro nel 2025. Ma non si è trovato, invece, l’accordo col giocatore né sulle cifre né sul suo nuovo prestito. Dunque, niente Inter. Comunque,lascerà ugualmente Venezia durante questa sessione estiva di calciomercato: sono cinque le squadre su di lui, tre di Serie A e due. Inter, niente