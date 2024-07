Sul computer più di mille tra foto e video pedopornografici | arrestato 60enne bergamasco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 luglio 2024) Bergamo. Possedeva più di 1000 file-, in cui erano coinvolti bambine e bambini anche in tenera età. Grazie ad un’indagine condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano in collaborazione con la Sezione di Bergamo e sotto il coordinamento della Procura di Brescia è statoun uomo di 60 anni residente nella provincia di Bergamo, colto in flagranza del reato di detenzione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni. L’investigazione è partita dall’analisi di una serie di segnalazioni internazionali, originate dall’organizzazione statunitense “National Center for Missing & Exploited Children”, giunte al Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.), operante in seno al Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.