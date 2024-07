Settimana al cinema sotto le stelle Si parte con Povere creature

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Il weekend dile" si apre stasera alle 21.45 con "" che ha segnato la consacrazione definitiva del talento greco Yorgos Lanthimos. Dopo la vittoria del leone d’oro a Venezia 2023 e la pioggia di Oscar, il film interpretato da una sempre brava Emma Stone è probabilmente uno dei più riusciti nella carriera di Lanthimos. Peccato che il suo film successivo "Kids of kidness" sia stato decisamente al didelle aspettative. Domani in programmazione un nuovo action movie di grande successo, "The fall guy"con Ryan Goslin e Emily Blunt. Lunedì 22 uno splendido film che arriva da unatografia lontana, il Brasile. Ecco "Deserto particular", storia di due solitudini che si incontrano sui social. Piano piano, conversazione dopo conversazione, tra l’uomo e la donna nascerà il gran desiderio di incontrarsi. Da non perdere.