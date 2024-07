Serratura sciolta con l’acido | I ladri hanno portato via tutto spariti gioielli per migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Bologna, 20 luglio 2024 – “sciolto laconnitrico. Civia i ricordi di una vita e tutti i miei, che colleziono. Da giorni non riesco più a dormire, non ho avuto neppure il coraggio di rientrare a casa a vedere cos’fatto. I vicini non miavvertita: che amarezza questo disinteresse per il prossimo”. Forse tenevano d’occhio quella coppia di ultrasettantenni; forse sapevano che, nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, avrebbero potuto agire indisturbati, perché i padroni di casa sarebbero stati in villeggiatura. Oppure si è trattato di un caso “e allora meno male che non c’eravamo, altrimenti chissà cosa ci avrebbero fatto”, commenta con voce rotta la vittima, signora di 75 anni. Vittima dell’ennesimo furto in appartamento.