Samb scontro col Comune | Quattro mail zero risposte

(Di sabato 20 luglio 2024) "Ricci l’ho scelto perché è un uomo di calcio ed una persona molto competente". Il presidente dellapresenta così il nuovo direttore generale. 60 anni, romano, avvocato e giudice onorario del Tribunale di Ascoli Piceno avrà il compito di raccordare le anime della società e di interfacciarsi con l’amministrazione comunale per risolvere le varie problematiche a partire dalla questione Ciarrocchi fino ad arrivare al Riviera delle Palme". "Oggi – è sempre Massi che parla – laè composta da tanti uomini e stiamo creando una base solida per la vera crescita del club che è necessaria. Quest’estate sono cadute tante società blasonate. Laha avuto questo problema per anni, vivendo periodi brutti. Questa volta invece no. Fa sempre male vedere squadre che cadono, con i tifosi che si disperano, anche se sono avversarie in gamba. Quest’anno Ricci parlerà al mio posto.