Retta condominiale aumentata in caso di pignoramento paghi anche se sei in regola

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 20 luglio 2024) Pignoramenti in condomino: pagachi è in. Vi sembrerà strano, ma a sancirlo è la legge e, in particolare, il Codice Civile Per qualcuno è una comodità, per altri un incubo. Vivere in un condominio. A prescindere da come la pensiate, essere proprietari di un appartamento in un condominio comportadelle particolari responsabilità di tipo economico. Ecco cosa dice la legge, “penalizzando”chi è in. La legge sui pignoramenti in condominio – (cityrumors.it)Un articolo del Codice Civile interviene sul tema dei pignoramenti se si vive in un condominio. Com’è noto, una casa (ma, in generale, qualsiasi bene) può essere pignorato se il proprietario del bene stesso è debitore, nei confronti dello Stato o di un privato. Fin qui quello che sanno più o meno tutti, con tutta la sofferenza che undel genere può comportare.