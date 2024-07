Rai Kids le novità per la stagione 2024-2025

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 20 luglio 2024) ROMA – La tv dei ragazzi della Rai è partita nel pomeriggio del 3 gennaio 1954, primo giorno di trasmissioni televisive in Italia. A distanza di 70 anni, con forme, modalità e linguaggi completamente diversi, i programmi per bambini e ragazzi del servizio pubblico mantengono il medesimo duplice obiettivo: essere divertenti e formativi. L’offerta per bambini e ragazzi dell’autunnosi sviluppa sui due canali Rai Yoyo e Rai Gulp e sulla piattaforma Rai Play, inclusa la app dedicata RaiPlay Yoyo, ed è particolarmente ricca di nuovi titoli e nuovi linguaggi. I programmi per ragazzi della Rai sono realizzati in gran parte in Italia, presso i Centri Rai di Torino e di Roma, e in oltre 30 studi di animazione e audiovisivi che in tutto il territorio nazionale collaborano con Rai, coinvolgendo migliaia di autori, disegnatori, tecnici, giovani talenti.