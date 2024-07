Peperoni arrostiti | prepariamoli subito sono fenomenali freddi

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 20 luglio 2024) Iuna meraviglia. In questa stagione, questi ortaggiturgidi e croccanti, perfetti crudi, ma anche cotti. Risultano digeribili e leggeri, soprattutto in questa loro versione sfiziosa, che va degustata fredda da frigo., perché dovranno riposare per un’ora almeno a 4 gradi. Ricordiamoci di spellarli, per una resa da manuale. Riuscirci è semplicissimo, con il metodo della busta. Basterà chiuderli in un sacchetto di plastica, una volta sfornati. Lasciamoli al suo interno per qualche minuto. Si creerà così quel vapore che faciliterà le nostre operazioni. Sfileremo la pelle superficiale in un attimo, ma facciamo attenzione a non scottarci! Indossiamo dei guanti o aspettiamo che si intiepidiscano del tutto prima di procedere.