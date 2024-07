Parigi i pass e les JO

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 luglio 2024) Se non avessimo avuto il confinamento, chissà che cosa ci ricorderebbe oggi. Forse un momento storico in cui la città era divisa tra parte occupata e parte libera. Ma per fortuna questa pagina della storia francese non è così buia come Vichy: sono “solo” i giorni prima dei Jeux Olympiques che si terranno qui da venerdì 26 luglio, giorno tanto atteso quanto temuto per la cerimonia di apertura che paralizzerà ulteriormente la città, fino all’11 agosto. Ecco, 26 luglio-11 agosto sono esattamente l’arco temporale segnato ovunque sul mio dossier di gravidanza, cioè le due settimane in cui è previsto il parto.