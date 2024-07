Paolo Fresu alla tromba e Omar Sosa aprono il Valdarno Jazz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Arezzo, 20 luglio 2024 -Prenderà il via sabato 20 luglio da Piazza Masaccio a San Giovannicon “Food”, il progetto di, il, la manifestazione che fino al 30 luglio porterà concerti di rilievo nei comuni del, tra Arezzo e Firenze, a San Giovanni, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Figline e Incisa. In programma, “Ramsey Lewis Project” con Dario Cecchini e l’Orchestra del Conservatorio di Firenze (23.07, San Giovanni); Gianmarco Scaglia Trio con Stefano ‘ Cocco’ Cantini’ in “Blue in Green Project” (24.07, Loro Ciuffenna); Metamorfosi” con Valeria Mancini in arte Celidea ed il pianista Mattia Parissi e il Pierre do Sameiro Quartet (29.07, Terranuova Bracciolini); JOTC Open Orchestra in “Mo’ Joe - The music of Joe Henderson” con Daniele Malvisi (30.07, Figline e Incisa).