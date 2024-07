Netanyahu | ci difenderemo ad ogni costo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 luglio 2024) 20.50 "Ho un messaggio per i nemici di Israele: non sottovalutateci.Cisufronte e conmezzo. Chiunque voglia attaccarci pagherà un prezzo". E' quanto ha detto Benjamindopo i raid nello Yemen. "Il porto che abbiamo attaccato non era un'area innocente, era usato per scopi militari e come punto di ingresso di armi letali fornite agli Houthi tramite l'Iran", ha aggiunto il premier israeliano che domani incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca.