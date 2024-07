Nato inviato Sud a Spagna | Italia irritata con Stoltenberg

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) (Adnkronos) – Irritazione del governono per la scelta del Segretario generale dellaJensdi indicare un diplomatico spagnolo come rappresentante speciale dell’Alleanza Atlantica per il fronte sud. La settimana scorsa, durante il vertice, Giorgia Meloni aveva pubblicamente dichiarato che l’avrebbe presentato la propria candidatura, mentre il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani aveva lasciato intendere che Roma aveva buone possibilità di vedere un proprio candidato ricoprire un ruolo strategico per Roma.