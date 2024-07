Mac Allister | Felice per Lautaro Martinez Ai Mondiali un problema

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Il centrocampista del Liverpool e campione della Copa America ha parlato su AFA Estudio die detto la sua sul calciatore che gli ha permesso di alzare l’ultima coppa. FELICI –si è liberato di un peso enorme vincendo la Copa America con l’Argentina. Anche Alexis Macha ricordato il passato e parlato del toro dell’Inter: «Tra quelli di noi che erano aic’è il doppio della felicità per lui perché sappiamo tutto quello che ho sofferto durante il torneo. Io l’ho detto e sfortunatamente in quel momento aveva unalla caviglia e non poteva divertirsi, non poteva finire le partite. In questa Copa America ha dimostrato quello che può dare ed è stato uno dei giocatori più importanti per la squadra. Sonoper lui».