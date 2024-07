LIVE F1 GP Ungheria 2024 in DIRETTA | alle 16 00 le qualifiche McLaren grandi favorite per la pole ma occhio alla pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

15.28 Ferrari che invece sembra destinata a inseguire: il feeling è sicuramente cresciuto rispetto al recente passato, ma ancora c'è qualche problema di bouncing. 15.24 Lasembra essere la grande favorita per la: nelle ultime due sessioni di libere, la scuderia britannica ha dato segnali eccellenti. 15.20 Ben ritrovati amici di OA Sport e benvenutidelledel GP didi Formula 1. 13.37 Si chiude qui la FP3. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e vi rimandiamoore 16.00 13.35 Ottime conferme da Red Bull e Mercedes con Verstappen e Russell ai piani alti. Ferrari, invece, che deve rincorrere. Sainz si ferma a 541 millesimi, mentre Leclerc è solamente 11° a 705. 13.33 Dominioall'Hungaroring.