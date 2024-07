L’aretino Niko La Notte al rally di Roma Capitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Arezzo, 20 luglio 2024 – Terza uscita stagionale per PRORACING, questo fine settimana nella GR YarisCup che si svolgerà nel contesto deldiquinta tappa del Campionato Europeo e Italiano Assoluto. Sede a Fiuggi, un percorso di grande fascino con la prova spettacolo di apertura di fronte al Colosseo, saranno gli scenari cui la scuderia livornese, in joint con la concessionaria Scotti 2.0 e con il preparatore Terrosi sarà chiamata a dare conferma con in gara il 20 aretinoLa, affiancato dall’esperto Giovanni Bernacchini.