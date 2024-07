La serata del Sesana Il Gp Società Terme dedicato a Vivaldo Baldi Frankie Lj da seguire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Montecatini, 20 luglio 2040 – Il circuito classico torna a far tappa alcon il Gran Premio, corsa di gruppo III riservata ai cavalli di tre anni sulla distanza dei 2040 mt. Il secondo importante appuntamento del trotter termale èall’indimenticabile, che, ironia della sorte è l’ultimo gran premio che ha disputato prima di appendere le guide al chiodo. ’Diecione’ compare nell’albo d’oro deldue volte, la prima nel 1962 con Mincio e nel ‘85 con Eliano che vanno a sommarsi alle due nel Nello Bellei (ex Dante ndr) e alle cinque nel Città di Montecatini. È la corsa che a seconda delle varie collocazioni nel tempo rappresenta una tappa verso il Derby o una delle sue rivincite. Nasce nel 1953 come Premio Comune di Montecatiniper poi prendere la denominazione attuale nel 1955.